СМИ: Лифт с подростком внутри рухнул в Москве

Отмечается, что девушка поднималась на девятый этаж, однако лифт внезапно рухнул в шахту, останавливаясь между этажами. Потерпевшая смогла позвонить из шахты своей матери, которая вызвала диспетчера.

Чтобы вытащить подростка из лифта, потребовалось поднять лифт до третьего этажа, вся операция заняла порядка получаса. В результате инцидента девушка не пострадала, помощь медиков не потребовалась.

Жильцы дома отметили, что это уже не первая поломка лифта. От жителей постоянно поступают жалобы на городские порталы с требованиями замены старых лифтов, однако местные власти решат проблему не торопятся.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что все больше многоквартирных домов в России в ближайшее время будут оставаться без лифтов из-за низкого взноса на капитальный ремонт

