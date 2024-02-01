СМИ: Лифт с подростком внутри рухнул в Москве
Лифт с находящейся внутри 17-летней пассажиркой упал в шахту на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что девушка поднималась на девятый этаж, однако лифт внезапно рухнул в шахту, останавливаясь между этажами. Потерпевшая смогла позвонить из шахты своей матери, которая вызвала диспетчера.
Чтобы вытащить подростка из лифта, потребовалось поднять лифт до третьего этажа, вся операция заняла порядка получаса. В результате инцидента девушка не пострадала, помощь медиков не потребовалась.
Жильцы дома отметили, что это уже не первая поломка лифта. От жителей постоянно поступают жалобы на городские порталы с требованиями замены старых лифтов, однако местные власти решат проблему не торопятся.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что все больше многоквартирных домов в России в ближайшее время будут оставаться без лифтов из-за низкого взноса на капитальный ремонт
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru