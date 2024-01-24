Депутат Разворотнева предупредила, что россияне могут остаться без лифтов в домах
Ростехнадзор будет постепенно выводить лифты из эксплуатации из-за невозможности их заменить, отметила в эфире НСН Светлана Разворотнева.
Все больше многоквартирных домов в России в ближайшее время будут оставаться без лифтов из-за низкого взноса на капитальный ремонт, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что через год по всей России потребуется заменить более 100 тысяч из 550 тысяч работающих лифтов, но финансирования на обновление 45 тысяч единиц оборудования сейчас фактически нет. Отмечается, что за десять лет существования спецсчетов собственники жилья не успели накопить средства на замену старых лифтов из-за низких ставок на капремонт. Разворотнева сравнила обстановку с лифтами с критической ситуацией в коммунальной инфраструктуре.
«Есть требования о том, что все лифты, исчерпавшие свой срок годности, надо заменить к февралю 2025 года. Очевидно, что мы эти требования не выполним. Единственный способ замены лифтов – это их включение в капитальный ремонт. Но в краткосрочных программах как минимум 40 тысяч лифтов не включено. Скорее всего, решение будет принято о продлении этого срока, но лифты моложе не станут. Их просто будет выводить из эксплуатации Ростехнадзор. Думаю, что все больше домов у нас в ближайшее время будут оставаться без лифтов. Как и коммунальная инфраструктура когда-то достигнет критического периода, так и с лифтами... Мы об этом говорим не один год», - сказала Разворотнева.
При этом она отметила, что в стране есть избыточные мощности для производства лифтов, но нет их сбыта.
«Даже небольшие деньги на длительные сроки могли бы решить проблему… Или, например, освобождение от НДС производителей, монтажников лифтов. Но, к сожалению, пока ни одна из этих мер не поддерживается. Кроме того, у нас избыточные мощности, они могли бы производить на 30% больше, чем сейчас, просто сбыта нет. А сбыта нет, потому что низкие взносы на капитальный ремонт в регионах», - указала собеседница НСН.
В свою очередь первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в разговоре с НСН рассказал, что количество лифтов, которые необходимо менять, постепенно снижается. При этом он также отметил, что оставшееся количество лифтов невозможно будет заменить к 2025 году.
«Проблема существует давно. Последние пять-шесть лет мы занимаемся этим вопросом. Цифры лифтов, которые необходимо менять, постепенно снижаются. Изначально разговор шел о 150 тысячах лифтов, постепенно программы капитального ремонта наращивают обороты. Если бы не было таких сложностей как пандемия и санкции, был бы лучше результат. Безусловно, такое большое количество лифтов, которые остались, невозможно будет заменить, по времени не успеют, не хватает финансирования. Люди не успели за время действия фондов капремонта накопить необходимые суммы. Сейчас разрабатываются различные механизмы. Прямого финансирования государство не дает и не обещает, но определенная помощь оказывается», - сказал Захаров.
Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, все лифты, отслужившие положенный срок (25 лет), необходимо обновить до 15 февраля 2025 года. После этой даты их нельзя будет эксплуатировать, передает «Радиоточка НСН».
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