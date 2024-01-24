Депутат Разворотнева предупредила, что россияне могут остаться без лифтов в домах

«Есть требования о том, что все лифты, исчерпавшие свой срок годности, надо заменить к февралю 2025 года. Очевидно, что мы эти требования не выполним. Единственный способ замены лифтов – это их включение в капитальный ремонт. Но в краткосрочных программах как минимум 40 тысяч лифтов не включено. Скорее всего, решение будет принято о продлении этого срока, но лифты моложе не станут. Их просто будет выводить из эксплуатации Ростехнадзор. Думаю, что все больше домов у нас в ближайшее время будут оставаться без лифтов. Как и коммунальная инфраструктура когда-то достигнет критического периода, так и с лифтами... Мы об этом говорим не один год», - сказала Разворотнева.

При этом она отметила, что в стране есть избыточные мощности для производства лифтов, но нет их сбыта.

«Даже небольшие деньги на длительные сроки могли бы решить проблему… Или, например, освобождение от НДС производителей, монтажников лифтов. Но, к сожалению, пока ни одна из этих мер не поддерживается. Кроме того, у нас избыточные мощности, они могли бы производить на 30% больше, чем сейчас, просто сбыта нет. А сбыта нет, потому что низкие взносы на капитальный ремонт в регионах», - указала собеседница НСН.

В свою очередь первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в разговоре с НСН рассказал, что количество лифтов, которые необходимо менять, постепенно снижается. При этом он также отметил, что оставшееся количество лифтов невозможно будет заменить к 2025 году.