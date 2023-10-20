В Новосибирске вынужденно сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), выполнявший полет из Москвы в Томск, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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«При выполнении рейса Москва - Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина», — указали в ведомстве.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, опасных последствий не зафиксировано. На борту Boeing находились 165 пассажиров, пишет Ura.ru. Их отправят из Новосибирска к месту назначения резервным бортом перевозчика.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и надзор соблюдения прав пассажиров в аэропорту.

Ранее на борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул, умерла пассажирка, напоминает РЕН ТВ. Во время полета женщина начала задыхаться, рейс экстренно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, однако спасти пассажирку не удалось.

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ФОТО: РИА Новости
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