В Новосибирске вынужденно сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем

«При выполнении рейса Москва - Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина», — указали в ведомстве.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, опасных последствий не зафиксировано. На борту Boeing находились 165 пассажиров, пишет Ura.ru. Их отправят из Новосибирска к месту назначения резервным бортом перевозчика.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и надзор соблюдения прав пассажиров в аэропорту.

Ранее на борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул, умерла пассажирка, напоминает РЕН ТВ. Во время полета женщина начала задыхаться, рейс экстренно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, однако спасти пассажирку не удалось.

