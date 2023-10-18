В Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Air India
Самолет индийской авиакомпании «Air India» экстренно сел на запасном аэродроме Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.
Лайнер следовал по маршруту Дели - Лондон, Пассажир госпитализирован в Химкинскую областную больницу. Причина, по которой путешественнику стало плохо, не уточняется.
Самолет вылетел по запланированному маршруту в 14:09 по московскому времени, уточнили в аэропорту.
Ранее утром на борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Барнаул, умерла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Результаты ЕГЭ проверит искусственный интеллект
- Парламент не смог набрать голоса для завершения импичмента президенту Грузии
- Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам не будет в школах
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев
- Минздрав Газы: 3,4 тысячи мирных граждан погибли в секторе Газа из-за обстрелов
- США ввели санкции против девяти граждан, связанных с ХАМАС
- Мужчина на юге Москвы открыл стрельбу на замечание из-за громкой музыки
- В Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Air India
- Российскую «дочку» Google признали банкротом
- Голикова: кабмин готовит изменения в указ президента о многодетных семьях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru