В Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Air India

Самолет индийской авиакомпании «Air India» экстренно сел на запасном аэродроме Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

В аэропорту Волгограда умер пассажир экстренно севшего самолета

Лайнер следовал по маршруту Дели - Лондон, Пассажир госпитализирован в Химкинскую областную больницу. Причина, по которой путешественнику стало плохо, не уточняется.

Самолет вылетел по запланированному маршруту в 14:09 по московскому времени, уточнили в аэропорту.

Ранее утром на борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Барнаул, умерла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаАэропортШереметьево

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