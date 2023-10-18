В Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Air India

Лайнер следовал по маршруту Дели - Лондон, Пассажир госпитализирован в Химкинскую областную больницу. Причина, по которой путешественнику стало плохо, не уточняется.

Самолет вылетел по запланированному маршруту в 14:09 по московскому времени, уточнили в аэропорту.

Ранее утром на борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Барнаул, умерла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»



