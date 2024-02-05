Летевший из Хабаровска самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Рейс из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Хабаровска.

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По данным агентства, борт принадлежит авиакомпании «Аврора». Как указали в аэропорту, самолет вылетел в 14:20 (07:20 мск), однако принял решение заходить на посадку в пункте отправления. На борту находились 69 пассажиров, а также 4 члена экипажа.

«На месте самолет встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта Хабаровск, посадка прошла в штатном режиме», — сообщили агентству.

Как отметили в хабаровском аэропорту, борт будет заменен.

По данным «Авроры», самолет вернулся в Хабаровск по технической причине.

Ранее самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным Новоуренгойской транспортной прокуратуры, воздушное судно на пробеге после посадки, разворачиваясь вправо, наехало хвостовой лыжей на фонарь полосы безопасности, пишет Ura.ru. Надзорное ведомство проводит проверку.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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