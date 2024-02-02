Летевший в Египет самолет вернулся в Петербург из-за пьяных девушек

Рейс из Санкт-Петербурга в Хургаду вернулся в аэропорт Пулково, сообщает телеканал «360».

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Это произошло через несколько минут после вылета из-за двух пьяных девушек, перебравших с алкоголем. В воздухе они стали вести себя вызывающе, не стесняясь использовать нецензурную лексику.

Теперь жительниц Санкт-Петербурга ждет административное наказание.

Ранее рейс Сургут — Москва совершил посадку в Перми из-за дебошира на борту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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