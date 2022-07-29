Летевший из Грозного в Москву самолёт подал сигнал тревоги

Пассажирский Boeing 737, летевший из Грозного в Москву, развернулся над Каспийским морем и вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-службе авиакомпании Utair.

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В сообщении говорится, что на борту воздушного судна сработал индикатор давления.

«Командир экипажа принял решение снизиться до трёх тысяч метров и вернуться в Грозный. С пассажирами и экипажем все в порядке», - отметили в Utair.

Ранее следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва самолёт совершил внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

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ТЕГИ:АвиакомпанииСамолётBoeing 737
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