Летевший из Грозного в Москву самолёт подал сигнал тревоги
Пассажирский Boeing 737, летевший из Грозного в Москву, развернулся над Каспийским морем и вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-службе авиакомпании Utair.
В сообщении говорится, что на борту воздушного судна сработал индикатор давления.
«Командир экипажа принял решение снизиться до трёх тысяч метров и вернуться в Грозный. С пассажирами и экипажем все в порядке», - отметили в Utair.
Ранее следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва самолёт совершил внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
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