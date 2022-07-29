Летевший из Грозного в Москву самолёт подал сигнал тревоги

В сообщении говорится, что на борту воздушного судна сработал индикатор давления.

«Командир экипажа принял решение снизиться до трёх тысяч метров и вернуться в Грозный. С пассажирами и экипажем все в порядке», - отметили в Utair.

Ранее следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва самолёт совершил внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.