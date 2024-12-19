На Камчатке пропал самолет Ан-2
Самолет Ан-2 пропал на Камчатке неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В 4.45 мск поступила информация о том, что на борту Ан-2, бортовой номер 33555, авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров», — подчеркнул Лебедев.
Воздушное судно совершало перелет по маршруту Мильково-Оссора. На борту находились три члена экипажа.
В поисках Ан-2 задействовали три воздушных судна, пять снегоходов, более десяти спасателей. Кроме того, группу специалистов в Ключах, Усть-Камчатске и Оссоре привели в готовность.
По факту ЧП начаты проверки прокуратуры и Следственного комитета.
Ранее самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ямале на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей, воздушное судно получило повреждения, напоминает Ura.ru.
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