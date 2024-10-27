Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

В Ставропольском крае упал самолет Ан-2, пишет Telegram-канал Baza.

Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

По информации издания, самолет рухнул возле дороги недалеко от станицы Суворовская.

На борту находились четыре парашютиста, которые собирались выполнить прыжки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причиной жесткой посадки стала потеря самолетом тяги.

Ранее самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области. Пилот успел катапультироваться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Епанчинцев Евгений
ТЕГИ:СамолетСтавропольский Край

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