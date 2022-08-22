Лесной пожар в Ростовской области приблизился к двум населенным пунктам

Там отметили, что наращивается группировка сил и средств для тушения природного пожара. Однако сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому распространению огня в сторону федеральной трассы М4.

По данными ведомства, сейчас пожар в Каменском районе тушат 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжается.

Накануне пресс-служба МЧС России сообщила о временном отселении жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области из-за лесных пожаров.



