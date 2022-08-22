Лесной пожар в Ростовской области приблизился к двум населенным пунктам

Огонь от лесного пожара подошел к населенным пунктам Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области на расстояние в два километра. Об этом сообщил Рослесхоз в своем официальном Telegram-канале.

Собянин заявил об усилении лесных пожаров в Рязанской области

Там отметили, что наращивается группировка сил и средств для тушения природного пожара. Однако сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому распространению огня в сторону федеральной трассы М4.

По данными ведомства, сейчас пожар в Каменском районе тушат 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжается.

Накануне пресс-служба МЧС России сообщила о временном отселении жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области из-за лесных пожаров.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Кузьмин
ТЕГИ:Ростовская ОбластьЛесные Пожары
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