Лесной пожар в Ростовской области приблизился к двум населенным пунктам
Огонь от лесного пожара подошел к населенным пунктам Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области на расстояние в два километра. Об этом сообщил Рослесхоз в своем официальном Telegram-канале.
Там отметили, что наращивается группировка сил и средств для тушения природного пожара. Однако сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому распространению огня в сторону федеральной трассы М4.
По данными ведомства, сейчас пожар в Каменском районе тушат 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжается.
Накануне пресс-служба МЧС России сообщила о временном отселении жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области из-за лесных пожаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры
- Премьер Финляндии Марин сдала отрицательный тест на наркотики
- В Китае заявили, что сближение Москвы и Пекина «разорвет» США
- ВСУ сообщили о гибели 9 тысяч военных
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
- В Германии требуют ввести запрет на отключение электричества и газа
- Лесной пожар в Ростовской области приблизился к двум населенным пунктам
- Жёлтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
- На космодроме Восточный стартовала подготовка к запуску первого аппарата проекта «Сфера»
- Госдума анонсировала внеочередной Совет из-за ситуации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru