Жителей Деулино и Ольгино временно переселят из-за пожаров в Рязанской области

«В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей двух населенных пунктов области. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня. Поселок Деулино Рязанского района - частичное эвакуация жителей, деревня Ольгино - полная эвакуация (25 человек)», - пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, жители уезжают в подготовленные временные пункты размещения на собственных автомобилях или на предоставленных автобусах.

Ранее семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов, а также почти 900 человек специалистов отправились в Рязанскую область для тушения пожаров.

