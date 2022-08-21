Жителей Деулино и Ольгино временно переселят из-за пожаров в Рязанской области

Временно отселят жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области. Вынужденное переселение вызвано изменившейся из-за пожаров погодой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой

«В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей двух населенных пунктов области. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня. Поселок Деулино Рязанского района - частичное эвакуация жителей, деревня Ольгино - полная эвакуация (25 человек)», - пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, жители уезжают в подготовленные временные пункты размещения на собственных автомобилях или на предоставленных автобусах.

Ранее семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов, а также почти 900 человек специалистов отправились в Рязанскую область для тушения пожаров.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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