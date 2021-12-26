«Лента» усилила охрану магазинов после пожаров в Томске

После субботнего поджога гипермаркета «Лента» в Томске руководство ритейлера усилило меры безопасности, работа магазина восстановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

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«В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами», - пояснили в пресс-службе.

В Томске произошло два пожара в магазинах «Лента» за неделю. Первый - днем 21 декабря на улице Елизаровых. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар вызвал взрывы пиротехники. Пришлось эвакуировать около 200 человек. Ликвидация огня заняла 11 часов. Пострадавших нет.

Поджигатель магазина на улице Пушкина задержан. Сотрудники полиции при содействии торговой компании проводят необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе.

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