В Томске возбудили уголовное дело после поджога «Ленты»

Уголовное дело возбуждено об умышленном поджоге в томском гипермаркете «Лента», сообщили в региональном отделении МВД России. Поджигателя задержали по горячим следам еще вчера, 21 декабря. Ему предъявили обвинение в совершении хулиганских действий.



Как оказалось, злоумышленник был сотрудником одной из подрядных организаций в гипермаркете. На почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети он облил товары горючей смесью и совершил поджог.