В Томске возбудили уголовное дело после поджога «Ленты»

Уголовное дело возбуждено об умышленном поджоге в томском гипермаркете «Лента», сообщили в региональном отделении МВД России. Поджигателя задержали по горячим следам еще вчера, 21 декабря. Ему предъявили обвинение в совершении хулиганских действий.

Как оказалось, злоумышленник был сотрудником одной из подрядных организаций в гипермаркете. На почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети он облил товары горючей смесью и совершил поджог.

Торговый центр «Лента» загорелся в Томске

Как сообщили в МВД, местный житель 1988 года рождения, раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

По данным следствия, возгорание в гипермаркете началось с отдела пиротехники. Взрывы петард способствовали обрушению крыши. В здании частично обвалились и стены, магазин сильно выгорел. Причинён значительный материальный ущерб. Пострадавших нет.

Ранее адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поджигателю томского магазина грозит до пяти лет лишения свободы с выплатой нанесенного ущерба.

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Фото: 70.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ОбвиненияУголовное ДелоПоджогПожар
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