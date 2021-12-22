В Томске возбудили уголовное дело после поджога «Ленты»
Уголовное дело возбуждено об умышленном поджоге в томском гипермаркете «Лента», сообщили в региональном отделении МВД России. Поджигателя задержали по горячим следам еще вчера, 21 декабря. Ему предъявили обвинение в совершении хулиганских действий.
Как оказалось, злоумышленник был сотрудником одной из подрядных организаций в гипермаркете. На почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети он облил товары горючей смесью и совершил поджог.
Как сообщили в МВД, местный житель 1988 года рождения, раньше уже привлекался к уголовной ответственности.
По данным следствия, возгорание в гипермаркете началось с отдела пиротехники. Взрывы петард способствовали обрушению крыши. В здании частично обвалились и стены, магазин сильно выгорел. Причинён значительный материальный ущерб. Пострадавших нет.
Ранее адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поджигателю томского магазина грозит до пяти лет лишения свободы с выплатой нанесенного ущерба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru