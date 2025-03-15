Легковушка протаранила толпу людей на остановке в центре Москвы
Легковой автомобиль протаранил толпу людей на автобусной остановке в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.
По информации СМИ, сегодня около восьми вечера на Кожевнической улице столкнулись два автомобиля. Один из них влетел в остановку с людьми и перевернулся. На месте происшествия работают экстренные службы.
В столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на путях задерживаются трамваи.
Ранее под Тюменью произошло двойное ДТП, большегруз врезался в автомобили МЧС и ДПС, работавшие на месте столкновения «ГАЗель Next» и автобуса Yutong. Погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru