Легковушка протаранила толпу людей на остановке в центре Москвы

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.

По информации СМИ, сегодня около восьми вечера на Кожевнической улице столкнулись два автомобиля. Один из них влетел в остановку с людьми и перевернулся. На месте происшествия работают экстренные службы.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на путях задерживаются трамваи.

Ранее под Тюменью произошло двойное ДТП, большегруз врезался в автомобили МЧС и ДПС, работавшие на месте столкновения «ГАЗель Next» и автобуса Yutong. Погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».