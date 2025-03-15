Легковушка протаранила толпу людей на остановке в центре Москвы

Легковой автомобиль протаранил толпу людей на автобусной остановке в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.

По информации СМИ, сегодня около восьми вечера на Кожевнической улице столкнулись два автомобиля. Один из них влетел в остановку с людьми и перевернулся. На месте происшествия работают экстренные службы.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на путях задерживаются трамваи.

Ранее под Тюменью произошло двойное ДТП, большегруз врезался в автомобили МЧС и ДПС, работавшие на месте столкновения «ГАЗель Next» и автобуса Yutong. Погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: столичная прокуратура
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