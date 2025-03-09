Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе под пермским Краснокамском. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пермский минздрав.
«В результате ДТП пострадали семь человек. Одна женщина скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», - приводит агентство слова представителя ведомства.
В местных социальных сетях сообщали о серьёзной аварии на федеральной трассе М7 «Волга» возле посёлка Усть-Сыны (между Краснокамском и Нытвой). По данным очевидцев, столкновение произошло с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. В результате на участке дороги образовалась 10-километровая пробка.
Ранее Госавтоинспекция Пермского края просила водителей о повышенной осторожности на дорогах в воскресенье, 9 марта, из-за сложных погодных условий: перепадов температуры и интенсивных снегопадов, обрушившихся на регион.
7 марта в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия сообщили, что микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь, пострадали восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru