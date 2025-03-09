Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае

«В результате ДТП пострадали семь человек. Одна женщина скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», - приводит агентство слова представителя ведомства.

В местных социальных сетях сообщали о серьёзной аварии на федеральной трассе М7 «Волга» возле посёлка Усть-Сыны (между Краснокамском и Нытвой). По данным очевидцев, столкновение произошло с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. В результате на участке дороги образовалась 10-километровая пробка.

Ранее Госавтоинспекция Пермского края просила водителей о повышенной осторожности на дорогах в воскресенье, 9 марта, из-за сложных погодных условий: перепадов температуры и интенсивных снегопадов, обрушившихся на регион.

7 марта в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия сообщили, что микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь, пострадали восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

