Легковой автомобиль с десятилетним ребенком упал с моста на МКАД

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. По словам водителя легковушки, авария могла произойти из-за гололедицы. Он пояснил, что пропустил поворот и попытался перестроиться.

Ранее два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

