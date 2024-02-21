Легковой автомобиль с десятилетним ребенком упал с моста на МКАД
21 февраля 202408:32
Автомобиль Peugeot с десятилетним ребенком внутри упал с моста на 19-м километре МКАД, близ международного автовокзала «Южные ворота». Об этом сообщило издание «Известия».
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. По словам водителя легковушки, авария могла произойти из-за гололедицы. Он пояснил, что пропустил поворот и попытался перестроиться.
Ранее два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru