Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

На борту Cessna 182 находились два человека - член экипажа и пассажир. Уточняется, что самолет выполнял чартерный рейс, пишет Газета.ru.

Предстоит выяснить причины, по которым легкомоторное воздушное судно тыстро перевернулось при взлете.

Ранее 10 октября после крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане назвали число жертв авиакатастрофы и рассказали о состоянии выживших. Семь человек живыми достали спасатели из упавшего самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

