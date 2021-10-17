Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Легкомоторный самолет Cessna 182, перевернувшись во время взлета, полностью разрушился. Инцидент произошел около озера Балхаш в Алма-Атинской области Казахстана. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

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На борту Cessna 182 находились два человека - член экипажа и пассажир. Уточняется, что самолет выполнял чартерный рейс, пишет Газета.ru.

Предстоит выяснить причины, по которым легкомоторное воздушное судно тыстро перевернулось при взлете.

Ранее 10 октября после крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане назвали число жертв авиакатастрофы и рассказали о состоянии выживших. Семь человек живыми достали спасатели из упавшего самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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ФОТО: МЧС РФ
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