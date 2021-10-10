ДОСААФ временно прекратил полеты L-140 из-за авиакатастрофы в Татарстане

Использование всех самолетов L-410 ДОССАФ приостановил до выяснения причин крушения аналогичной машины в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующее решение принял глава организации Александр Колмаков, пишет Газета.ru.

Ранее в ДОСААФ заявили, что причиной крушения L-410 в Татарстане могла стать техническая поломка, самолетом управлял опытный экипаж.

Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9:11 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 в Мензелинске. По уточненным данным, шесть человек деблокированы из салона самолета, 16 человек погибли. По сведениям минздрава, пострадавшие госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры

