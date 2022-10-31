Сбившего ребенка депутату может грозить до года колонии

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении местного депутата от «Единой России», который сбил 6-летнего мальчика и покинул место ДТП.

В пресс-службе ведомства сообщили, что дело возбуждено по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Народному избраннику по ней может грозить до одного года колонии.

Следователи отметили, что фигурант дела 30 октября наехал на 6-летнего мальчика, но не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Пострадавший мальчик сам ушел домой, где рассказал матери, что ударился о белую машину. Позже мальчика на скорой доставили в больницу. Мамонтов сам явился в участок, против него составили административный протокол за скрытие с места ДТП, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

