Ледяной шторм повредил центральный пляж Таганрога
15 февраля 202520:33
Ледяной шторм повредил центральный пляж Таганрога, сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
По ее словам, лед, который из-за нагонных явлений выходит на берег, повредил лавочки, урны и душевую кабину на пляже.
Восстанавливать пляж Таганрога начнут, когда погода улучшится.
Ранее академический эколог Артем Акшинцев заявил НСН, что разлившийся в Черное море в районе Анапы мазут может добраться до Ейска и Таганрога.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ледяной шторм повредил центральный пляж Таганрога
- Песня «Матушка-земля» стала популярна более чем в 200 странах
- Ученые выяснили, что либеральные взгляды делают девушек несчастными и одинокими
- СМИ: Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля
- МИД Польши признал, что Европе придется ввести войска на Украину
- В Госдуму внесли законопроект о противодействии телефонному мошенничеству
- Медведев заявил, что Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США
- В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли мальчика, который упал в заброшенный погреб
- Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию
- Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru