Ледяной шторм повредил центральный пляж Таганрога

Ледяной шторм повредил центральный пляж Таганрога, сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Доступ на сочинские пляжи ограничили из-за прогнозируемого шторма

По ее словам, лед, который из-за нагонных явлений выходит на берег, повредил лавочки, урны и душевую кабину на пляже.

Восстанавливать пляж Таганрога начнут, когда погода улучшится.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев заявил НСН, что разлившийся в Черное море в районе Анапы мазут может добраться до Ейска и Таганрога.

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ФОТО: мэр Таганрога Светлана Камбулова
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПляжи

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