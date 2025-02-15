Ледяной шторм повредил центральный пляж Таганрога

По ее словам, лед, который из-за нагонных явлений выходит на берег, повредил лавочки, урны и душевую кабину на пляже.

Восстанавливать пляж Таганрога начнут, когда погода улучшится.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев заявил НСН, что разлившийся в Черное море в районе Анапы мазут может добраться до Ейска и Таганрога.

