Лавров: Москва ценит помощь Душанбе в расследовании теракта в «Крокусе»

Москва ценит оперативную помощь властей Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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По его словам, ответом на трагедию должно стать наращивание сотрудничества с партнерами по линии бескомпромиссной борьбы с терроризмом. Как отметил дипломат, организаторы теракта надеялись вызвать в российском обществе разлад и обострить чувство недоверия между народами, однако это только сильнее сплотила людей разных национальностей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа есть информация об организации теракта в «Крокусе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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