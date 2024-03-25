Латвийские пограничники избили беженца и выдворили его в Белоруссию
Латвийские пограничники избили 26-летнего беженца, гражданина Республики Конго, и выдворили его на белорусскую территорию. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.
По словам беженца, представители Латвии жестоко избили его, отвезли на границу, разбили телефон и вытолкали на белорусскую территорию через калитку.
Отмечается, что беженцу повредили ногу, на его теле многочисленные гематомы. Гражданину Конго оказали помощь в Браславской центральной районной больнице, сейчас его жизнь вне опасности.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому срок помощи украинским беженцам в республике продлевается до конца июня 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru