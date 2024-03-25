Латвийские пограничники избили беженца и выдворили его в Белоруссию

По словам беженца, представители Латвии жестоко избили его, отвезли на границу, разбили телефон и вытолкали на белорусскую территорию через калитку.

Отмечается, что беженцу повредили ногу, на его теле многочисленные гематомы. Гражданину Конго оказали помощь в Браславской центральной районной больнице, сейчас его жизнь вне опасности.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому срок помощи украинским беженцам в республике продлевается до конца июня 2024 года.

