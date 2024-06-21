Летевший в Москву самолет вернулся в Оренбург из-за неисправности
21 июня 202418:39
Лайнер Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс № 1245 «Оренбург - Москва», вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл утром 21 июня. Самолёт вынужденно вернулся в Оренбург из-за неубранной передней стойки шасси.
«Посадка самолёта произведена благополучно», - говорится в сообщении.
Ранее три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru