Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Летевший в Москву самолет вернулся в Оренбург из-за неисправности

Как отметили в аэропорту «Кольцово», после посадки самолет выкатился на газон. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж.

Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, сейчас он работает в штатном режиме.

Накануне самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Уральская транспортная прокуратура
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