Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Как отметили в аэропорту «Кольцово», после посадки самолет выкатился на газон. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж.



Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, сейчас он работает в штатном режиме.

Накануне самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

