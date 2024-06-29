Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
Самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Как отметили в аэропорту «Кольцово», после посадки самолет выкатился на газон. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж.
Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, сейчас он работает в штатном режиме.
Накануне самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru