«Лаборатория Касперского» выявила фишинговое мошенничество через почту

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новый вариант мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за менеджеров по продажам с целью получить доступ к учетным данным электронной почты. Для этого они отправляют письма с «важным» договором в PDF-формате, однако при попытке открыть файл пользователь получает сообщение об ошибке.

Как рассказали эксперты по безопасности «РИА Новости», после этого мошенники предлагают ввести учетные данные для доступа к облачному хранилищу с документом. Однако фактически это оказывается фальшивой (фишинговой) страницей и персональные сведения оказываются в распоряжении злоумышленников.

В Telegram появилась фишинг-схема с персонажем «Лягушонок Пепе»

В компании обратили внимание, что главная сложность фишинга состоит в том, что защитное программное обеспечение не имеет возможности полностью предотвратить его. Нередко фальшивые сайты практически не отличаются от настоящих. «Лаборатория Касперского» рекомендует не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из подозрительных писем, кроме того, пользоваться эффективными антивирусными программами.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее МВД предупредило, что мошенники теперь предлагают подписаться на Telegram-канал Wildberries, чтобы завладеть аккаунтами пользователей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ХакерыМошенникиЛаборатория Касперского

Горячие новости

Все новости

партнеры