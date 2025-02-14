«Лаборатория Касперского» выявила фишинговое мошенничество через почту

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новый вариант мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за менеджеров по продажам с целью получить доступ к учетным данным электронной почты. Для этого они отправляют письма с «важным» договором в PDF-формате, однако при попытке открыть файл пользователь получает сообщение об ошибке.

Как рассказали эксперты по безопасности «РИА Новости», после этого мошенники предлагают ввести учетные данные для доступа к облачному хранилищу с документом. Однако фактически это оказывается фальшивой (фишинговой) страницей и персональные сведения оказываются в распоряжении злоумышленников.