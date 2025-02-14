«Лаборатория Касперского» выявила фишинговое мошенничество через почту
Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новый вариант мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за менеджеров по продажам с целью получить доступ к учетным данным электронной почты. Для этого они отправляют письма с «важным» договором в PDF-формате, однако при попытке открыть файл пользователь получает сообщение об ошибке.
Как рассказали эксперты по безопасности «РИА Новости», после этого мошенники предлагают ввести учетные данные для доступа к облачному хранилищу с документом. Однако фактически это оказывается фальшивой (фишинговой) страницей и персональные сведения оказываются в распоряжении злоумышленников.
В компании обратили внимание, что главная сложность фишинга состоит в том, что защитное программное обеспечение не имеет возможности полностью предотвратить его. Нередко фальшивые сайты практически не отличаются от настоящих. «Лаборатория Касперского» рекомендует не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из подозрительных писем, кроме того, пользоваться эффективными антивирусными программами.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее МВД предупредило, что мошенники теперь предлагают подписаться на Telegram-канал Wildberries, чтобы завладеть аккаунтами пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru