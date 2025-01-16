В Telegram появилась фишинг-схема с персонажем «Лягушонок Пепе»
В Telegram зафиксированы новые криптоаферы с коллекционными подарками, среди которых популярный интернет-персонаж «Лягушонок Пепе», сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании F.A.C.C.T.
В материале уточняется, что в интернете появились фишинговые ресурсы с дрейнерами (программные комплексы, предназначенные для быстрого и автоматизированного опустошения криптокошельков), предлагающие бесплатные редкие NFT с «Лягушонком Пепе», а также криптовалюту якобы в рамках ежедневной раздачи призов от Telegram-сообщества.
Чтобы получить «подарок», пользователя просят подключить свой криптокошелек к сайту, что в итоге приведет к потере всех находящихся на нем денежных средств.
Сейчас специалистами зафиксировано не менее девяти подобных ресурсов с лягушонком.
«Лягушонок Пепе» - известный интернет-мем. Персонаж в виде зелёной антропоморфной лягушки впервые появился в комиксе Boy’s Club авторства американского художника Мэтта Фьюри. Пепе стал интернет-мемом в 2008 году, набирая популярность в англоязычных интернет-сообществах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru