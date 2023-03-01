Кустурицу госпитализировали с переломом ноги

Югославский и сербский кинематографист Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги, сообщает ТАСС.

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Режиссер получил перелом при падении на льду в Сербии, рассказали в его окружении.

Кустурицу планируют прооперировать 2 марта. На XXI фестивале «Дух огня» кинематографисту придется работать в гипсе.

Фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта. В прошлом году сербского режиссера утвердили президентом киносмотра.

В больницу ранее был госпитализирован губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной названо пищевое отравление, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПроисшествиеГоспитализацияЭмир Кустурица
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