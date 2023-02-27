Белгородский губернатор Гладков заявил, что его пока не отпускают из больницы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков остается в больнице. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Ранее источник сообщил, что Гладков был госпитализирован с пищевым отравлением. Позже сам губернатор написал, что «приболел» и находится под присмотром медиков, напоминает РИА ФАН.
«Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — подчеркнул Гладков.
Губернатор также напомнил, что утром в понедельник на его страницах в соцсетях в прямом эфире пройдет оперативное совещание правительства Белгородской области, отмечает телеканал «360».
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