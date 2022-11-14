Российский фильм победил на итальянском кинофестивале

Картина, вышедшая в международном прокате под названием «100 минут», участвовала в конкурсе фильмов, снятых по литературным произведениям. Ее конкурентами были шесть лент, включая последние работы Пола Верхувена и Фатиха Акина.

«Панфилов — мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность», — отметило жюри.

«Иван Денисович» — первая российская киноадаптация рассказа Солженицына. Кинодеятель работал над ней с 2017 по 2019 год. Премьера ленты состоялась в августе 2021-го на кинофестивале Локарно. Исполнитель главной роли Филипп Янковский получил там приз международных независимых кинокритиков Boccalino d’Oro 2021.

В другом конкурсе смотра в Палермо участвовало пять картин, которые являются первыми или вторыми работами режиссеров. В нем победил фильм «Жертва» совместного производства Словакии, Чехии и Германии. Главную роль в ней сыграла уроженка Казани Елизавета Максимова, живущая в Чехии.

