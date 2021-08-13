СМИ: Причиной взрыва автобуса в Воронеже стал газовый баллон у пассажирки

Причиной взрыва автобуса в Воронеже стал баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, следствие назвало взрыв баллона предварительной причиной ЧП.

Ранее источники RT и «Коммерсанта» сообщали, что на месте взрыва автобуса не было обнаружено поражающих элементов, версия теракта не подтверждается.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже прогремел в четверг вечером. В момент происшествия в транспорте находились около 35 пассажиров. По данным Минздрава, в результате взрыва погибли двое, 19 человек пострадали.

Следователи назвали основной версией ЧП неисправность технического оборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарат, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:АвтобусВзрывВоронеж
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