Курский губернатор сообщил об обстреле аграрных предприятий
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины Глушковского района области. Под огонь со стороны Украины попал поселок Теткино. На его территории, по предварительным данным, зафиксировано более десяти прилетов в район нескольких аграрных предприятий.
Снаряды упали на территориях сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината, сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Никто не пострадал. Повреждения получило здание сахарного завода, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.
Глава региона отметил, что специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела после разминирования территорий.
Ранее Старовойт сообщал, что под обстрел ВСУ попала тракторная бригада в селе Попово-Лежачи, которое примыкает к Теткино. В результате были разбиты гаражи и мастерские, из людей пострадавших нет.
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