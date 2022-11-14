Курский губернатор сообщил об обстреле аграрных предприятий

Снаряды упали на территориях сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината, сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Никто не пострадал. Повреждения получило здание сахарного завода, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.

Глава региона отметил, что специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела после разминирования территорий.

Ранее Старовойт сообщал, что под обстрел ВСУ попала тракторная бригада в селе Попово-Лежачи, которое примыкает к Теткино. В результате были разбиты гаражи и мастерские, из людей пострадавших нет.



