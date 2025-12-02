Хинштейн: Силы КНДР разминируют курское приграничье
Военные из Северной Кореи участвуют в разминировании приграничных территорий Курской области. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам губернатора, к работам привлекли беспрецедентную по масштабу группировку.
«В ее состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР», – цитирует Хинштейна РИА Новости.
Ранее северокорейские бойцы участвовали в освобождении Курской области от ВСУ и иностранных наемников. В октябре в Пхеньяне ученики школы при посольстве РФ запустили сделанные детьми из Курска бумажные фонарики в память о подвиге военных КНДР, пишет 360.ru.
