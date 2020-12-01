Курьеры битой расколотили магазин в центре Москвы и избили охранника

Трое неизвестных, двое из которых были в одежде доставщиков еды, один из них - с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала магазина «Магнолия» на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника, передает РИА Новости.

Охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями, возбуждено уголовное дело.

Ранее торговая сеть «Магнолия» несколько раз попадала в новости, когда ее магазины закрывали власти Москвы за нарушение масочно-перчаточного режима. Глава Союза потребителей Петр Шелищ в эфире НСН поддержал это решение, отметив, что это важный сигнал всему рынку о необходимости соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.



