Союз потребителей поддержал закрытие продуктовых магазинов в Москве

«Я считаю, что это важное и правильное событие. Важно дать сигнал рынку, и он отреагирует, и таких распространенных нарушений, как несоблюдение санитарных норм и отсутствие масок у продавцов, станет гораздо меньше. В смысле общественного интереса временное закрытие нескольких магазинов – невысокая цена за снижение числа таких нарушений», - уверен Шелищ.

Он добавил, что пандемия – это серьезно и «ситуация не та, чтобы покупателям некуда было пойти, если ближайший магазин «Магнолия» или «Перекресток» вдруг закроется».



«Магазинов хватает, пойти куда есть, люди без еды не останутся, торговые компании извлекут из этого правильный вывод и будут жестко следить за соблюдением норм», - сказал глава Союза потребителей.

В начале августа сообщалось, что работа пяти магазинов приостановлена из-за нарушений масочного режима в Москве. Это были магазины «Пятерочка», «Перекресток», магазин «Продукты», «Орехи-сухофрукты» и «Ярче».

