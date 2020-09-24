Союз потребителей поддержал закрытие продуктовых магазинов в Москве
Глава Союза потребителей считает, что закрытие продуктовых магазинов - это не удар по бизнесу, а сигнал рынку о необходимости соблюдать правила.
Деятельность нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» в Москве временно приостановлена из-за нарушения перчаточно-масочного режима, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Глава Союза потребителей Петр Шелищ поддержал это решение, отметив, что это важный сигнал всему рынку о необходимости соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.
«Я считаю, что это важное и правильное событие. Важно дать сигнал рынку, и он отреагирует, и таких распространенных нарушений, как несоблюдение санитарных норм и отсутствие масок у продавцов, станет гораздо меньше. В смысле общественного интереса временное закрытие нескольких магазинов – невысокая цена за снижение числа таких нарушений», - уверен Шелищ.
Он добавил, что пандемия – это серьезно и «ситуация не та, чтобы покупателям некуда было пойти, если ближайший магазин «Магнолия» или «Перекресток» вдруг закроется».
«Магазинов хватает, пойти куда есть, люди без еды не останутся, торговые компании извлекут из этого правильный вывод и будут жестко следить за соблюдением норм», - сказал глава Союза потребителей.
В начале августа сообщалось, что работа пяти магазинов приостановлена из-за нарушений масочного режима в Москве. Это были магазины «Пятерочка», «Перекресток», магазин «Продукты», «Орехи-сухофрукты» и «Ярче».
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