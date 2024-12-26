Куренков: Последствия крушения танкеров в Черном море ликвидировали на 15%
Работы по ликвидации выброса нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Чёрном море выполнены на 15%. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
По его словам, основными задачами в настоящее время являются вывоз и утилизация загрязнённого грунта, а также очистка акватории и обследование дна.
В пресс-службе ведомства указали, что специалистами обследуются 220 км побережья Кубани от косы Чушка до посёлка Волна и от Высокого берега Анапы до посёлка Мысхако.
«Обследовано почти 300 квадратных километров акватории, очищено от нефтяной пленки около 29,5 тысячи квадратов, развернуты 14 световых башен», - заключили в МЧС.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что на побережье было собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru