Куренков: Последствия крушения танкеров в Черном море ликвидировали на 15%

По его словам, основными задачами в настоящее время являются вывоз и утилизация загрязнённого грунта, а также очистка акватории и обследование дна.

В пресс-службе ведомства указали, что специалистами обследуются 220 км побережья Кубани от косы Чушка до посёлка Волна и от Высокого берега Анапы до посёлка Мысхако.

«Обследовано почти 300 квадратных километров акватории, очищено от нефтяной пленки около 29,5 тысячи квадратов, развернуты 14 световых башен», - заключили в МЧС.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что на побережье было собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщает RT.