Краснодарский край затребовал федеральной помощи в ликвидации ЧП с мазутом
Краснодарскому краю требуется помощь от федерального центра для ликвидации последствий разлива топлива после аварии танкеров в Керченском проливе, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Он озвучил такую просьбу министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову, который приехал на Кубань для проведения оперативного совещания по данной проблеме.
Губернатор вместе с главой МЧС осмотрели один из загрязненных пляжей. Как уточнил Кондратьева, на данный момент собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, однако этот объём может увеличиться почти в семь раз.
В свою очередь Куренков подчеркнул, что проблему загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае можно решить в ближайшее время, а предстоящий пляжный сезон не под вопросом.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке главы МЧС, сплошного загрязнения мазутом не зафиксировано. Операция по сбору и вывозу грунта с топливом ведется сейчас на пяти основных участках общей протяженностью 54 километра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru