Краснодарский край затребовал федеральной помощи в ликвидации ЧП с мазутом

Краснодарскому краю требуется помощь от федерального центра для ликвидации последствий разлива топлива после аварии танкеров в Керченском проливе, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Он озвучил такую просьбу министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову, который приехал на Кубань для проведения оперативного совещания по данной проблеме.

Губернатор вместе с главой МЧС осмотрели один из загрязненных пляжей. Как уточнил Кондратьева, на данный момент собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, однако этот объём может увеличиться почти в семь раз.