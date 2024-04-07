СМИ: Зона подтопления в Орске может увеличиться

Пик паводка в Орске Оренбургской области не пройден, и зона подтопления после прорыва дамбы на реке Урал может увеличиться, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Глава МЧС прибыл в затопленный Орск

Специалисты подчеркнули, что пик паводка еще не наступил.

«Говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться», – предупредили в оперслужбах.

По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тысячи домов. По информации Минздрава, в зону подтопления попали шесть учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеОренбургская ОбластьПаводок

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