СМИ: Зона подтопления в Орске может увеличиться
Пик паводка в Орске Оренбургской области не пройден, и зона подтопления после прорыва дамбы на реке Урал может увеличиться, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Специалисты подчеркнули, что пик паводка еще не наступил.
«Говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться», – предупредили в оперслужбах.
По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тысячи домов. По информации Минздрава, в зону подтопления попали шесть учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru