СМИ: Зона подтопления в Орске может увеличиться

Специалисты подчеркнули, что пик паводка еще не наступил.

«Говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться», – предупредили в оперслужбах.

По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тысячи домов. По информации Минздрава, в зону подтопления попали шесть учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





