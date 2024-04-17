Куренков: На Оренбуржье остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов

По его словам, также в зону подтопления попали почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов.

Министр отметил, что в настоящее время в 35 пунктах временного размещения находятся 1 031 человек, в том числе 203 ребёнка.

«На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников МВД и Росгвардии. Люди получают горячее питание, юридическую помощь и всестороннюю поддержку», - заключил глава МЧС.

Ранее Куренков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пик паводка прошёл Орск и Оренбург, сообщает RT.