Куренков: На Оренбуржье остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов

Более 15 тысяч жилых домов остаются подтопленными в 76 населённых пунктах и 45 СНТ в Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

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По его словам, также в зону подтопления попали почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов.

Министр отметил, что в настоящее время в 35 пунктах временного размещения находятся 1 031 человек, в том числе 203 ребёнка.

«На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников МВД и Росгвардии. Люди получают горячее питание, юридическую помощь и всестороннюю поддержку», - заключил глава МЧС.

Ранее Куренков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пик паводка прошёл Орск и Оренбург, сообщает RT.

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
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