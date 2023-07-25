«Купаемся на фоне вертолетов!»: Очевидцы рассказали, как горит Кемер

Российские туристы, оказавшиеся рядом с эпицентром лесных пожаров в турецком Кемере, не паникуют и продолжают отдыхать, глядя на дым, огонь и пожарные вертолеты.

Отдыхающая в Кемере туристка из Москвы по имени Адель рассказала в интервью НСН, что пожар подступил к гостиницам минувшей ночью.