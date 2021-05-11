Минпросвещения РФ окажет помощь пострадавшим в результате стрельбы в Казани

«Окажем сейчас всю необходимую помощь родителям и ученикам», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее глава Минпросвещения подписал рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах в российских регионах, сообщает МИР 24. В частности, ведомство рекомендует формировать антикризисные команды и напоминает о требованиях к антитеррористической безопасности образовательных учреждений.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром во вторник. Во время уроков в школу вошел 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам, сообщают «Невские новости».

По данным властей Татарстана, погибли девять человек, семь из которых — дети, 21 человек пострадал, отмечает «Свободная пресса». По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В Татарстане объявлен траур, сообщает Ura.ru.

