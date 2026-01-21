Кто виноват в смертельном обрушении крыши ТЦ в Новосибирске

В трагедии в Новосибирске виноват частный владелец здания, который не предусмотрел чистку снега с крыши и ее ремонт, сказала НСН Светлана Разворотнева.

В Санкт-Петербурге стоят здания, которым по 300 лет, и их крыши не обваливаются под грузом снега, сказала НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Крыша двухэтажного торгового центра рухнула в Первомайском районе Новосибирска, сообщила областная прокуратура. При обрушении пострадали три человека. Один из них умер по пути в больницу. По информации мэрии, ТЦ был самовольной постройкой. Разворотнева отметила, что виноваты в этой трагедии частные владельцы здания.

«Вопросы, конечно же, к собственникам. Они несут полную ответственность за безопасную эксплуатацию зданий. Они должны были предусмотреть и чистку снега, и ремонты, и ежегодные осмотры, и поддержание здания в нормальном состоянии. Никаких вопросов к службам ЖКХ не может быть. Это частное здание с частным владельцем», — сказала собеседница НСН.
Говоря о якобы старости здания в Новосибирске, Разворотнева привела в пример постройки Санкт-Петербурга, которым несколько сотен лет.

«Я не знаю, что конкретно случилось в Новосибирске. Я вижу просто новости оттуда. Кроме того, я видела, что это здание было построено чуть ли не нелегально! В Санкт-Петербурге стоят здания по 300 лет, и крыши у них не проваливаются», — добавила Разворотнева.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил НСН, что наиболее эффективным способом защиты от действий недобросовестных коммунальных работников является страхование, в противном случае следует обратиться в суд.

ФОТО: ТАСС/Болдырева Полина
