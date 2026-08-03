Кто ответит за подлог? Студента СПбГУТ отчислили по ложному доносу

ИСТОРИЯ НА ПАРКОВКЕ

СПбГУТ имени Бонч-Бруевича, был основан почти 100 лет назад, в 1930 году. В январе 2023 года его ректором стал Руслан Киричек, при котором и разразился скандал, который длится уже год, запятнав историю вуза. Отправной точкой стал конфликт на автопарковке студента и проректора вуза по безопасности в мае 2025 года.

«Моего сына, студента пятого курса, который все это время учился без единого серьёзного замечания, отчислили одним днём, без объяснений, процедуры и комиссии. Произошло это не из-за учебы, нарушений или дисциплины, а из-за обычного бытового инцидента на парковке. Весной 2025 года к сыну подошёл незнакомый мужчина, начал конфликт и потребовал перепарковать автомобиль, хотя запрещающих знаков не было. Позже выяснилось, что это был проректор по безопасности вуза Дмитрий Застолбин. После того, как проректор представился, сын выполнил его требование, но в ответ услышал фразу "Я добьюсь твоего отчисления"», - рассказал НСН отец студента Илья Коломиец.

По его словам, спешно созданная в вузе комиссия не нашла оснований для отчисления, в июле юношу перевели на пятый курс, однако 11 сентября Андрея Коломийца отчислили «одним днем» без каких-либо комментариев. Родители попытались получить у ректора вуза объяснения, но их четыре обращения остались без ответа. После этого бывший студент написал заявление в военкомат и с ноября 2025 года добросовестно служит в армии, имеет отличные характеристики от командования части.

ОХОТА НА ЛЕВШУ

Ну а пока одни Родину в армии защищают, другие на гражданке доносы пишут... Дальше история приняла совершенно неожиданный оборот. Родители, пытаясь восстановить сына в вузе, обратились в Минобразования, прокуратуру, ФСБ и другие ведомства. В ответ руководство вуза попыталось возбудить уголовное дело против своего бывшего студента, обвинив его в том, что он не мог совершить.

«После моих жалоб пошла попытка уголовного преследования моего сына. Руководство вуза в отношении уже отчисленного студента инсценировало проведение так называемой «служебной проверки». По ее результатом лично ректором Русланом Киричеком был подан заведомо ложный донос в полицию о том, что сын якобы подделал подписи в экзаменационных листах. Однако, при изготовлении своих фальшивок, готовившие их сотрудники СПбГУТ не учли важный момент, что сын с рождения левша и правой рукой вообще не владеет, а там была устойчивая подпись праворукого человека. Полиция в ходе проверки однозначно установила непричастность сына и отсутствие события преступления», - рассказал собеседник НСН.

По его словам, родители нашли в действиях руководства вуза фальсификацию доказательств и заведомо ложный донос, что попадает уже под встречную уголовную статью.

«Конфликт на самом деле выеденного яйца не стоит. Но проректор по безопасности вуза Застолбин и его сообщники, вместо того, чтобы не раздувать скандал и вообще прекратить это все, решили перейти сначала к противоправным действиям и подлогу, а потом уже и к уголовному преступлению. Они нарушили уже так много статей Уголовного кодекса, что сами не знают, как выкрутиться. Нам даже негласно предложили просто "выдать диплом", чтобы мы заткнулись, но мы на это не пойдем. Нам не нужен нечестный диплом. Наш сын честно служит Родине, он на хорошем счету командования, и мы хотим, чтобы когда он вернется со службы, он мог спокойно доучиться. Только поэтому мы так боремся за честное имя нашего сына, пока он защищает Родину в армии», - заключил Илья Коломиец.

По его словам, помимо проректора Застолбина и ректора Киричека в деле этой "организованной педагогической группировки" уже «засветилось» много сотрудников СПбГУТ, в том числе другой проректор, заместитель проректора и один из деканов.

«Кривая линия» НСН обратилась с запросом к руководству СПбГУТ, в Минобразования, прокуратуру и к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой определить законность отчисления студента и других действий руководства вуза.

Продолжение следует...