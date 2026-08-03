Россиянам назвали ключевые проблемы вируса Бурбона, от которого нет вакцины

Он пояснил, что ещё одна проблема - это сложности с диагностикой, так как «симптомы Бурбона очень похожи на проявления других клещевых инфекций».

По словам эксперта, при заражении вирусом у человека могут проявиться лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, сыпь, потеря аппетита.

«Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нём мало знают. А специальных коммерческих тестов для рутинной практики пока нет», — отметил Умнов.

Врач добавил, что если после возможного контакта с клещом появились вышеуказанные симптомы, то следует сразу обратиться к врачу, что «повысит шансы на правильную и своевременную диагностику».

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вирус Бурбон может поражать сердечно-сосудистую систему и почки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».