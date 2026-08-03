Россиянам назвали ключевые проблемы вируса Бурбона, от которого нет вакцины
Отсутствие вакцины и специфическое противовирусного лечения - не единственные ключевые проблемы вируса Бурбона. Об этом «Ленте.ру» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
Он пояснил, что ещё одна проблема - это сложности с диагностикой, так как «симптомы Бурбона очень похожи на проявления других клещевых инфекций».
По словам эксперта, при заражении вирусом у человека могут проявиться лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, сыпь, потеря аппетита.
«Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нём мало знают. А специальных коммерческих тестов для рутинной практики пока нет», — отметил Умнов.
Врач добавил, что если после возможного контакта с клещом появились вышеуказанные симптомы, то следует сразу обратиться к врачу, что «повысит шансы на правильную и своевременную диагностику».
Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вирус Бурбон может поражать сердечно-сосудистую систему и почки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границ Белоруссии
- Накажут российский бизнес: Чем закончится конфликт ФАС и Apple
- В Петербурге разрешили строительство 710-метрового небоскреба
- В Госдуме объяснили, зачем показывать детям ужасы и насилие
- Спрос на наличные в РФ вырос на 43%
- Одиссей и Афина: Москвичи начали называть детей в честь богов Греции
- Россиянам назвали повседневные привычки, незаметно убивающие сердце
- Ущерб продавцов на Wildberries приблизился к 280 млрд рублей
- Ступников удивился, что его книга про Юрия Хоя попала в «наркотический» реестр
- Вин Дизель заявил, что сценарий «Форсажа 11» заставил его расплакаться