Экс-ректору Балтийского университета предъявили обвинения по двум эпизодам
Бывшему ректору Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде Александру Федорову и его экс-заместителю Елене Мялкиной предъявлено обвинение по двум эпизодам в рамках уголовного дела о присвоении средств в особо крупном размере. Об этом проинформировало областное управление Следственного комитета.
Оба стали фигурантами дела в июле 2024 года, тогда им предъявили обвинение по одному эпизоду. В текущем месяце в отношении Федорова и Мялкиной возбуждено второе уголовное дело, объединённое с первым в одно.
Согласно материалам расследования, с конца 2019 года по июль 2024 Федоров экс-ректор и его бывший заместитель применяли незаконную схему стимулирующих выплат, под которую попали более 20 работников БФУ. Часть этих сумм обвиняемые присваивали.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сумма ущерба, который был причинен высшему учебному заведению, оценена почти в 41 миллион рублей. Имущество обвиняемых арестовано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru