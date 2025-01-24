Экс-ректору Балтийского университета предъявили обвинения по двум эпизодам

Бывшему ректору Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде Александру Федорову и его экс-заместителю Елене Мялкиной предъявлено обвинение по двум эпизодам в рамках уголовного дела о присвоении средств в особо крупном размере. Об этом проинформировало областное управление Следственного комитета.

Оба стали фигурантами дела в июле 2024 года, тогда им предъявили обвинение по одному эпизоду. В текущем месяце в отношении Федорова и Мялкиной возбуждено второе уголовное дело, объединённое с первым в одно.

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Согласно материалам расследования, с конца 2019 года по июль 2024 Федоров экс-ректор и его бывший заместитель применяли незаконную схему стимулирующих выплат, под которую попали более 20 работников БФУ. Часть этих сумм обвиняемые присваивали.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сумма ущерба, который был причинен высшему учебному заведению, оценена почти в 41 миллион рублей. Имущество обвиняемых арестовано.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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