Экс-ректору Балтийского университета предъявили обвинения по двум эпизодам

Бывшему ректору Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде Александру Федорову и его экс-заместителю Елене Мялкиной предъявлено обвинение по двум эпизодам в рамках уголовного дела о присвоении средств в особо крупном размере. Об этом проинформировало областное управление Следственного комитета.

Оба стали фигурантами дела в июле 2024 года, тогда им предъявили обвинение по одному эпизоду. В текущем месяце в отношении Федорова и Мялкиной возбуждено второе уголовное дело, объединённое с первым в одно.