Путин призвал запустить метро в Красноярске «в наши времена»
За последние полтора года в строительстве метро в Красноярске было сделано больше, чем за предыдущие 30 лет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что в городе уже проложено более 10 километров подземных тоннелей.
«Надо, чтобы проект закончился в наши времена», - ответил ему глава государства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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