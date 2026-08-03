Путин призвал запустить метро в Красноярске «в наши времена»

За последние полтора года в строительстве метро в Красноярске было сделано больше, чем за предыдущие 30 лет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что в городе уже проложено более 10 километров подземных тоннелей.

«Надо, чтобы проект закончился в наши времена», - ответил ему глава государства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Общественный ТранспортКрасноярскМетроВладимир Путин

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