Путин призвал запустить метро в Красноярске «в наши времена»

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что в городе уже проложено более 10 километров подземных тоннелей.

«Надо, чтобы проект закончился в наши времена», - ответил ему глава государства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

