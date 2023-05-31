Бросивший «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре получил 8,5 лет колонии

Обвиняемый в попытке поджога Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю Игорь Паскарь приговорён к лишению свободы на 8,5 лет в колонии строго режима. Вердикт огласил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Первые три года срока житель Волгограда будет отбывать в тюрьме.

Паскарь бросил бутылки с горючей жидкостью в сторону здания Управления ФСБ в Краснодаре, а также в сторону баннера с буквой Z и надписью «Своих не бросаем». Как напоминает RT, инцидент имел место в июне 2022 года.