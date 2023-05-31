Бросивший «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре получил 8,5 лет колонии
Обвиняемый в попытке поджога Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю Игорь Паскарь приговорён к лишению свободы на 8,5 лет в колонии строго режима. Вердикт огласил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Первые три года срока житель Волгограда будет отбывать в тюрьме.
Паскарь бросил бутылки с горючей жидкостью в сторону здания Управления ФСБ в Краснодаре, а также в сторону баннера с буквой Z и надписью «Своих не бросаем». Как напоминает RT, инцидент имел место в июне 2022 года.
Дело в отношении 46-летнего обвиняемого было возбуждено по статьям Уголовного кодекса о теракте и вандализме. В суде Паскарь заявил, что после задержания его пытали сотрудники ФСБ.
Случаи поджогов зданий силовых ведомств периодически происходят в России после начала специальной военной операции.
Так, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом месяце неизвестные попытались поджечь здание ФСБ в республике Коми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru