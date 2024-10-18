Крымчанина приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Жителя Крыма Владислава Кислякова приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Осужденный передавал сведения о дислокации российской системы ПВО в Керчи украинской стороне. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что злоумышленник совершил преступление в сентябре 2023 года, данные он передавал через мессенджер Главному управлению разведки Украины. Полученные сведения могли применяться ВСУ для атаки на российские системы.
Ранее двух агентов украинских спецслужб, передававших информацию о российских военных объектах, задержали в Крыму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru