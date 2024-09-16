ФСБ задержала в Нижнем Новгороде сторонника запрещенного подразделения ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который добровольно сотрудничал с «Легионом Свобода России» (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
По информации представителя УФСБ по Нижегородской области, задержанный инициировал контакты с террористической организацией и выполнил несколько их заданий. Мужчина был арестован во время выполнения очередного задания.
Задержанный сообщил, что установил связь с организацией через мессенджер Telegram. При обыске у него были обнаружены деньги и другие предметы, указывающие на его причастность к деятельности легиона. Также выяснилось, что он распространял в интернете материалы, оправдывающие действия организации.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ст. 205 (ч. 2, прим. 2 и прим. 5) и 207 (ч. 2, прим. 3) УК. Суд постановил заключить его под стражу, передает «Радиоточка НСН».
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