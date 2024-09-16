ФСБ задержала в Нижнем Новгороде сторонника запрещенного подразделения ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который добровольно сотрудничал с «Легионом Свобода России» (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По информации представителя УФСБ по Нижегородской области, задержанный инициировал контакты с террористической организацией и выполнил несколько их заданий. Мужчина был арестован во время выполнения очередного задания.