В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

Двух агентов украинских спецслужб, передававших информацию о российских военных объектах, задержали в Крыму. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Один из задержанных – 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон "горячей линии" Службы безопасности Украины, инициативно предложив свою помощь противнику», — указали в ведомстве.

В частности, фигурант передавал данные о координатах установки ПВО в Керчи из системы защиты Крымского моста и связанные с перемещением военной техники армии России в зону специальной военной операции. Другой задержанный — 43-летний иностранец — через мессенджер инициативно установил отношения с представителями Главного управления разведки украинского министерства обороны и предложил «содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Мужчина предоставлял информацию о местах дислокации вооружения, техники, подразделений и объектов ВС России на территории Севастополя.

Против задержанных возбудили уголовные дела о госизмене в форме шпионажа и передаче или сборе в целях передачи противнику данных, которые могут быть использованы против ВС РФ (шпионаже). Фигуранты заключены под стражу.

В августе в Крыму задержали трех агентов ГУР минобороны Украины, один из фигурантов — гражданин Молдавии, напоминает «Свободная пресса».

