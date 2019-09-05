Крушение Ми-8 под Саратовом назвали стечением обстоятельств

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8. Как сообщает РИА «Новости», машина, в которой не было пассажиров, опрокинулась и загорелась при разгоне по взлетно-посадочной полосе. Пилоты успели покинуть вертолет, отделавшись ссадинами и ушибами. В качестве возможной причины ЧП называется разрушение одной из стоек шасси.

Пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН рассказал почему могло произойти разрушение стойки шасси МИ-8.

«Этот вертолет может взлетать как с места вверх, так и с разгоном по полосе и отрывом, используя скорость набегающего потока. Если там была какая-то микротрещина, например, из-за усталостного разрушения металла, то стойка могла разрушиться. Повезло, что не было пассажиров, что спасся экипаж. Это происходит моментально, если он заваливается на бок, винты бьют о землю, искры, возгорание», - объяснил он.