Крушение Ми-8 под Саратовом назвали стечением обстоятельств
Пилот-инструктор в эфире НСН рассказал почему могло произойти разрушение стойки шасси Ми-8.
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8. Как сообщает РИА «Новости», машина, в которой не было пассажиров, опрокинулась и загорелась при разгоне по взлетно-посадочной полосе. Пилоты успели покинуть вертолет, отделавшись ссадинами и ушибами. В качестве возможной причины ЧП называется разрушение одной из стоек шасси.
Пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН рассказал почему могло произойти разрушение стойки шасси МИ-8.
«Этот вертолет может взлетать как с места вверх, так и с разгоном по полосе и отрывом, используя скорость набегающего потока. Если там была какая-то микротрещина, например, из-за усталостного разрушения металла, то стойка могла разрушиться. Повезло, что не было пассажиров, что спасся экипаж. Это происходит моментально, если он заваливается на бок, винты бьют о землю, искры, возгорание», - объяснил он.
При этом вертолет отличается высокой надежностью. «Что касается надежности, то это вертолет давно используется в нашей авиации, незаменимый, можно сказать. Есть куча модификаций Ми-8. Труженик - два двигателя, очень удачный, очень надежный. Сейчас произошло какое-то стечение обстоятельств, предвидеть это довольно сложно», - признал Красноперов.
Многоцелевой вертолет Ми-8 был разработан в ОКБ Миля в начале 1960-х годов. С тех пор выпущено более 12 тыс. единиц этой машины, что делает Ми-8 одним из самых массовых вертолетов в истории авиации.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Зеленский объяснил, почему он заступился за педофилов
- В Москве отметили развитие рынка гибких рабочих мест
- Историк похвалил актера Певцова за почитание Сталина
- Под Саратовом потерпел крушение вертолет Ми-8
- Путин предлагал Вашингтону купить российское гиперзвуковое оружие